Fiorentina, clamorose bordate di Commisso alla vecchia dirigenza: novità anche sullo stadio

“Siamo quasi retrocessi nell’ultima partita dell’anno scorso, quindi l’obiettivo iniziale e’ fare meglio rispetto alla passata stagione. Oltre a questo non sto dando alcun obiettivo a nessuno, soprattutto perche’ non mi piace promettere quel che non posso mantenere”. Sono le importanti dichiarazioni del nuovo presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in un’intervista concessa al sito della rivista “Forbes”. “Nei 17 anni in cui la proprieta’ precedente ha detenuto il club, non hanno vinto un trofeo – ha aggiunto – Andremo piano e, si spera, poi piu’ velocemente, una volta che avro’ capito cosa sta succedendo. Ci auguriamo che con il tempo, ma non posso dire quanto, di avere stagioni vincenti e conquistare alcuni trofei, sperando che i tifosi possano essere orgogliosi. Spero di essere trattato nel modo in cui io tratto i tifosi. Mi aspetto di andare a Firenze molto spesso e di assistere anche ad alcune partite. Uno dei miei compiti principali e’ quello di soddisfare la fame dei tifosi”.

“Uno dei problemi che abbiamo riscontrato nell’acquistare la Fiorentina e’ che la societa’ ha una grande quantita’ di giocatori ma non necessariamente la giusta qualita’ – ha puntualizzato il patron gigliato – Quindi abbiamo il nostro lavoro da fare e prima di comprare dobbiamo vendere”. A “Forbes” Commisso ha anche confermato la volonta’ del club di costruire un nuovo stadio e “potrebbe richiedere anni”. “Il mio compito e’ cercare di aumentare i nostri ricavi e il valore marchio”, un processo “che inizia con sponsorizzazioni e ricavi commerciali – ha concluso – Ci sono alcune cose a breve termine che potrebbero essere fatte, come qualificarsi per la Champions League ma e’ un traguardo competitivo”.

Proprio sullo stadio parla anche Nardella: “Sono convinto che questa sara’ l’estate decisiva per una soluzione definitiva che realizzeremo con la nuova proprieta’. Faccio un grande ‘in bocca al lupo’ alla squadra che ora e’ a Moena, che e’ attesa anche da una bellissima tourne’e americana, che contribuira’ a portare il nome di Firenze e della Fiorentina nel mondo, e poi come tutti i tifosi aspettiamo i risultati del calciomercato – ha aggiunto – Credo che questa nuova proprieta’ abbia tanto entusiasmo, e che i tifosi giustamente hanno aspettative. E’ giusto incalzare i dirigenti viola ma stando con i piedi per terra, facendo le cose una alla volta. C’e’ una proprieta’ nuova, si muove per la prima volta nel calcio italiano, credo che meriti di avere il tempo per fare le scelte giuste anche se siamo a ridosso dell’inizio del nuovo campionato”.