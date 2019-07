Fiorentina, Giuseppe Rossi elogia Commisso, difende Chiesa e si propone: “Se Pradè mi chiamasse…”

“Commisso può fare grandissime cose alla Fiorentina. E’ uno spettacolo vedere un italo-americano entrare nel calcio, specialmente nella serie A. E’un onore per me perché anche io sono italo-americano. E’ bello vedere uno che arriva dalle mie parti, siamo a 15-20′ di distanza, è un onore vedere lui che ha fatto la storia qui in America ed ora la sta facendo nel calcio italiano. Ho tanti amici nei New York Cosmos, conosco alcuni giocatori che giocano lì, parlano molto bene di lui e della società. Commisso credo che piano piano tutti noi lo stiamo conoscendo e siamo veramente contenti che lui sia alla Fiorentina“. Sono le parole dell’ex calciatore viola Giuseppe Rossi, in un’intervista concessa negli Stati Uniti.

“Federico Chiesa? Io posso solo parlare del calciatore in campo, fuori dal campo sono cose che riguardano altri . Come giocatore sappiamo che è molto bravo, uno che sta crescendo, può anche migliorare, e questa è una bellissima cosa perché ha dimostrato in questi ultimi due anni di essere una grande promessa del calcio italiano. Vedremo quel che succederà con lui. Capisco bene quello che sta provando, quello che gli posso dire è di essere sereno, di parlare in famiglia e di prendere una decisione che lo porti ad essere contento e soddisfatto, e dove può anche continuare a crescere come calciatore e come persona, e fare tanti anni ad alti livelli“.

E a chi gli ha chiesto perché un club dovrebbe tesserarlo visto che lui attualmente è svincolato, Giuseppe Rossi ha risposto: “Perché ho tanta voglia, e mi voglio divertire. Quest’ultimo anno è stato molto difficile ma mi sono sempre allenato, ho fatto di tutto per essere pronto per qualsiasi occasione che viene. Ho tanta voglia di mettermi in discussione di nuovo, e son pronto. Se mi chiamasse Daniele Pradè? Gli rispondo, ci parlo e gli darei un grande abbraccio perché è una grandissima persona. Firenze è la mia seconda casa“.