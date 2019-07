Grave lutto per il giornalista Alessandro Bonan, è morta la madre: travolta da un suv?

Grave lutto nelle ultime ore il il giornalista Sky Alessandro Bonan, è morta la madre e la tragedia è avvenuta a Forte dei Marmi, Giovanna Capecchi Bonan, 86 anni è stata coinvolta in un incidente stradale nel pomeriggio di domenica, secondo quanto riporta ‘La Nazione’ la donna stava attraversando la strada quando, al passaggio di un suv, ha perso l’equlibrio ed è caduta, non è ancora chiaro se l’auto l’abbia colpita, si sta provando a ricostruire l’episodio. La donna è stata soccorso dal 118 ma le condizioni sono sembrate subito gravi, è morta poco dopo. “Volevo ricordarla così. Un grazie di cuore a chi ha avuto un bel pensiero per me”, ha scritto il giornalista su Twitter.