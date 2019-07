Guardiola boccia la Superlega: “ucciderebbe i campionati nazionali”

“Mi hanno spiegato il progetto della Superlega, ma personalmente non sono d’accordo. Ucciderebbe i campionati nazionali. Perchè nessuno guarderebbe una partita fra due squadre che non hanno alcuna possibilità di giocare in Europa”. Sono le dichiarazioni al sito catalano ara.cat da parte dell’allenatore del Manchester City Pep Guardiola. “Se il Barça o il Madrid se ne andassero, chi comprerebbe i diritti della Liga? La Liga e le serie minori sparirebbero. E a morire sarebbero soprattutto le serie minori”, aggiunge il tecnico del Manchester City. “In Inghilterra sono molto intelligenti sotto questo aspetto. Le serie minori hanno un grande seguito di tifosi”.

“Parte del fascino della Champions League sta proprio nel fatto che le squadre non si affrontano ogni domenica. Una partita a settimana la renderebbe meno interessante. Un derby tra Barcellona ed Espanyol è molto più interessante per la città”.