ICC, incredibile 7-3 dell’Atletico Madrid nel derby contro il Real: spettacolo del gol

Continua il programma dell’International Champions Cup, nella notte si è disputata una partita clamorosa che ha regalato gol, emozioni, spettacolo e colpi di scena, sono scese in campo Atletico Madrid e Real Madrid in un derby spagnolo in terra americana, successo per la squadra di Simeone con un sonoro 7-3. Al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey i Colchoneros si sono imposti con un poker di Diego Costa e le reti di Joao Felix, Correa e Vitolo, per gli uomini di Zinedine Zidane invece in gol Nacho, Benzema su rigore, e Hernandez. Si tratta di un risultato incredibile ed una sconfitta che deve fare riflettere i Blancos, l’Atletico Madrid invece è sembrato subito in ‘palla’.