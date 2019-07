Infortunio Verratti, il centrocampista di PSG e Nazionale italiana salterà l’amichevole dei francesi col Sidney prevista per domani. Più che altro un riposo precauzionale per il calciatore, afflitto da un problema muscolare alla coscia destra che non desta però preoccupazioni. Il pescarese farà compagnia a Neymar e Kimpembe.