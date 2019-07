Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte: diretta live

Antonio Conte parlerà alla stampa alle 15:30. L’allenatore dell’Inter terrà la prima conferenza da nerazzurro insieme all’amministratore delegato Beppe Marotta. Finita la conferenza la squadra partirà alla volta di Lugano, sede del ritiro dell’Inter.

Conte è arrivato a “The Corner” con due ore e mezza di anticipo.

Inizia la conferenza.

A parlare per primo è Marotta: “”Siamo usciti dal settlement agreement. Dimostra che la proprietà punta in alto e garantisce stabilità. Riconosciamo il merito di tutto il management. Ripartiamo con una nuova avventura. Il presidente Steven inizia una prima stagione con questo nuovo ruolo. Scegliamo i valori che caratterizzano la vita di questa società. Abbiamo un museo che racconta il palmares conquistato da questo club, attraverso cultura della vittoria, uomini giusti e voglia di andare oltre. Oggi non so ancora quale sia la percentuale che un allenatore può avere in un successo. So però che rappresenta una parte molto forte. Conte lo ha dimostrato, oltre che da calciatore, da tecnico della Juventus, del Chelsea e della Nazionale. Vogliamo toglierci tante soddisfazioni”.

Prende la parola Antonio Conte: “Scegliere l’Inter è stato facile, condividiamo la stessa ambizione. La presenza di Marotta è stato un incentivo in più, ci conosciamo nei pregi e nei difetti. Il club ha grande tradizione, è tra i più importanti al mondo”.

Sul gap con le altre, Conte aggiunge: “Sappiamo tutti che si è creato un gap enorme. E c’è anche il Napoli. Noi diamo tutto senza alibi, senza recriminazioni. Dobbiamo lavorare tanto e meglio degli altri. Dobbiamo partire con ambizione dando tutto. Vedremo cosa accadrà”.

Ancora Marotta: “L’idea di Conte è nata insieme al resto della dirigenza credevamo fosse necessario questo profilo in questo momento storico. Non abbiamo contattato nessun altro allenatore”.

Sul mercato, Marotta dichiara: “Siamo in fase di mercato con Ausilio. Stiamo cercando di allestire una squadra competitiva. Ma bisogna anche avere rispetto per l’equilibrio patrimoniale. Cercheremo in ogni modo di accontentare Conte”.

La palla passa di nuovo a Conte: “Marotta mi ha definito il top player? Ringrazio il direttore ma i top player dobbiamo averli in campo. Noi dobbiamo parlare poco e lavorare tanto. Testa bassa e pedalare deve essere il nostro motto”.

Marotta su Icardi e Nainggolan: “Quella su Icardi e Nainggolan è stata una scelta sofferta ma non siamo degli sprovveduti. Mauro alla Juventus? Al momento lo escludo ma la volontà del calciatore è prioritaria”.