Inter e Milan, presentato il progetto del nuovo stadio: l’area sarà riqualificata [DETTAGLI]

Inter e Milan hanno presentato oggi all’amministrazione comunale di Milano il “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica” per la costruzione del nuovo stadio e del relativo distretto multifunzionale. Il nuovo impianto, si legge in una nota congiunta dei due club, “sarà parte di un progetto più ampio che prevede investimenti privati su Milano e sull’area di San Siro per oltre 1,2 miliardi di euro“.

Questo è soltanto il primo passo da parte dei due club “volto ad avviare un percorso condiviso verso la costruzione, nell’area di San Siro, di un distretto urbano, moderno, sostenibile e accessibile, che ruoti intorno a un impianto sportivo innovativo dai più elevati standard internazionali”. Nel dettaglio, il progetto propone “la realizzazione: di un nuovo impianto, di circa 60.000 posti a sedere, nell’area contigua a quella dell’attuale stadio (di proprietà del comune di Milano e attualmente in concessione ai due club); di un distretto multifunzionale nell’area del Meazza dedicato allo sport, all’intrattenimento, allo shopping e al divertimento, che rappresenti un luogo di aggregazione in grado di accogliere cittadini, tifosi e turisti 365 giorni all’anno, dando occupazione a oltre 3.500 persone”. Si tratta di un progetto che prevede investimenti privati per oltre 1,2 miliardi di euro e la cui realizzazione “è ritenuta essenziale per riportare il calcio di Milano tra l’elite del calcio europeo e mondiale”. Gli investimenti saranno sostenuti dalle due società “a fronte della concessione di un diritto di superficie a 90 anni, da assegnarsi tramite gara pubblica, per la quale i due club, in qualità di proponenti, avranno un diritto di prelazione”.

“Solo successivamente i club potranno procedere alla predisposizione di un progetto definitivo completo in tutti i suoi aspetti architettonici”. Per Inter e Milan “la costruzione di un nuovo impianto è da tutti i punti di vista la soluzione migliore sia per i club sia per Milano: è l’unica adatta a garantire i migliori standard qualitativi per esperienza di fruizione e per livelli di sicurezza, sostenibilità e accessibilità, in linea con la vocazione all’innovazione e il percorso di sviluppo e internazionalizzazione della città”. Infine, i due club si dicono “assolutamente convinti del valore della propria proposta e confidano di poter donare alla città, a cui sono legati da identità e senso di appartenenza, una nuova eccellenza“.