Inter, la moglie di Nainggolan sui social: “Grazie a tutti per gli incoraggiamenti”

“Grazie a tutti coloro che mi hanno scritto e incoraggiato. Siete stati tanti, grazie di cuore. Non è facile esprimere ciò che sento perché sono cosciente che al mondo ci sono tante persone che tutti giorni combattono tra la vita e la morte. Il mio pensiero va a tutti voi combattenti, con l’augurio che possiate ricevere la forza necessaria per lottare e vincere ogni guerra”. Così con una storia pubblicata su Instagram, Claudia Lai Nainggolan, moglie del centrocampista belga dell’Inter, che giovedì ha comunicato di essere gravemente malata, ha ringraziato per i tanti messaggi ricevuti via social in questi giorni.

Claudia Nainggolan shock, la moglie del calciatore: “sono malata, oggi inizio la chemio”