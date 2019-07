Inter, Mourinho lancia i nerazzurri: “sono sicuro, quest’anno può vincere”

Si avvicina sempre di più l’inizio del nuovo campionato di Serie A, candidata alla vittoria finale è sicuramente l’Inter, i nerazzurri si sono mossi bene sul mercato e si sono affidati ad un allenatore come Conte, sono dunque i principali candidati alle spalle della Juventus, è il pensiero anche di Josè Mourinho come specificato in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’. Il ritorno in panchina può attendere? «No, il calcio mi manca molto» e indica con la mano il fegato. «Mi mancano l’adrenalina, il campo, il mio lavoro. Il calcio è il calcio» e la mano torna verso il fegato.

In Italia, in serie A, quattro delle prime sei dell’ultima stagione hanno cambiato allenatore: Maurizio Sarri alla Juventus, Antonio Conte all’Inter, Marco Giampaolo al Milan, il connazionale Paulo Fonseca alla Roma. Solo Carlo Ancelotti a Napoli e Gian Piero Gasperini all’Atalanta sono rimasti al loro posto. Previsioni?

«L’Inter quest’anno deve vincere».

Sicuro?

«Sicuro».

E Mourinho in questo momento che cosa fa?

«In questo momento sto studiando il tedesco».

Prossima tappa la Bundesliga, allora.

«No, sto studiando il tedesco perché mi manca questa lingua. Parlo inglese, spagnolo, portoghese, francese, italiano. Poi, certo, non escludo nulla, neppure la Germania».

L’Italia?

«È sempre un paese splendido».

«Mihajlovic è forte, è un lottatore». Lo ripete ancora. «Sinisa è forte, è un lottatore».