Inter, le parole di Sensi e De Vrij al termine dell’amichevole con il Lugano

L’Inter ha sconfitto nella prima amichevole stagionale il Lugano per 2-1. Buono dunque l’esordio per il tecnico Antonio Conte. A fine gara le parole dei protagonisti.

“Abbiamo fatto una buona prestazione – dice a Inter Tv il nuovo arrivato Sensi, tra l’altro autore di un gol – non era facile dopo una settimana di duro lavoro. Siamo soddisfatti soprattutto perché abbiamo provato a portare in campo i concetti del Mister. Il gol? Sono felice, è sempre importante partire con il piede giusto e credo di averlo fatto. Abbiamo cercato di mettere, sin dal primo giorno, l’intensità che vorremo tenere in campionato. Per far sì che avvenga dovremo continuare a lavorare tanto e concentrarci ogni giorno di più. Cercheremo di dare sempre il massimo. Personalmente è una grande motivazione lavorare con Conte, c’è la voglia di migliorarsi allenamento dopo allenamento“.

“Icardi e Nainggolan? Noi guardiamo avanti e pensiamo ad allenarci, queste cose non ci riguardano – le parole di De Vrij a Sportitalia – Buona la prima, è sempre bello tornare in campo. E’ importante mettere benzina nelle gambe e lavorare su quello che vuole il mister. Ci sta che ci facciano lavorare tanto, dobbiamo prepararci al meglio: dobbiamo essere pronti e sudare. Sentiamo il sostegno dei tifosi, cerchiamo di ripagare la loro fiducia dando il massimo“.