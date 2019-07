International Champions Cup, il programma completo: date, orari e squadre

Sarà la Fiorentina di Montella e Commisso ad inaugurare l’International Champions Cup 2019. La manifestazione si svolgerà in tre continenti: Asia, America ed Europa. Dodici le squadre partecipanti: Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Benfica, Chivas, Fiorentina, Inter, Juventus, Manchester United, Milan, Real Madrid e Tottenham. Le formazioni giocheranno tre gare a testa per preparare al meglio la stagione in quello che è diventato ormai un classico dell’estate calcistica degli ultimi anni.

FIORENTINA – La Fiorentina inaugurerà il torneo, nella notte tra il 16 e il 17 luglio (ore 03:00 italiane). I viola sfideranno i messicani del Chivas Guadalajara. Seconda partita il 21 luglio contro l’Arsenal, terza contro il Benfica il 25 luglio.

INTER – L’Inter di Conte farà il suo esordio il 20 luglio alle 13:30 contro il Manchester United, occasione anche per parlare di Lukaku. Seconda gara contro la Juventus, il 24 luglio alle 13:30. Chiusura il 4 agosto alle 16 contro il Tottenham.

JUVENTUS – I bianconeri debutteranno il 21 luglio alle 13:30 contro il Tottenham, seconda sfida contro l’Inter il 24 luglio alla stessa ora, chiusura contro l’Atletico Madrid alle 18 del 10 agosto.

MILAN – Il Milan di Giampaolo esordirà in notturna (ore 03:00 italiane) contro il Bayern Monaco il 24 luglio. Seconda gara contro il Benfica, il 28 luglio alle 21. Chiusura il 3 agosto alle 18:30 contro il Manchester United.

Questo il calendario completo.

ICC 2019: il calendario completo