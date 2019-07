Juve-Inter, tensione prima del match: scontri tra tifosi cinesi, volano oggetti [VIDEO]

Si gioca il match di International Champions Cup, in campo Juventus e Inter che si affrontano in un match in grado di dare importanti indicazioni in vista dell’inizio del campionato. I bianconeri hanno costruito una squadra sempre più importante, in particolar modo con l’arrivo di de Ligt la squadra ha fatto un passo in avanti anche dal punto di vista difensivo, si è mossa anche l’Inter ma sono evidenti i problemi soprattutto in attacco con i malumori da parte dell’allenatore Antonio Conte, serve assolutamente l’arrivo almeno di un attaccante. Nel frattempo tensione prima del match, scontri tra tifosi cinesi di Juventus e Inter, volano bottiglie. “Rubare è nel dna Juve”, si legge inoltre in uno striscione. In basso ecco il video.

Juventus Vs Inter is never just a friendly!!

The two sets of fans throwing bottles and insults at each other!! pic.twitter.com/TRum2rWAS1 — BI1897 (@BI1897) 24 luglio 2019