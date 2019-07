Juventus, de Ligt alza la voce: “ogni giorno vengono fuori cose nuove”, il retroscena del difensore

Matthijs de Ligt si candida ad essere grande protagonista con la maglia della Juventus, il calciatore olandese ha obiettivi importanti per portare sempre più in alto il club bianconero, intervista alla rivista olandese “Voetball International” e riportata da “Marca”, il calciatore si lamenta sui rumors riguardanti le squadre interessante all’olandese prima dell’accordo con la Juventus: “ogni giorno vengono fuori cose nuove – dice De Ligt – come ad esempio che un club non mi avrebbe comprato perche’ mio padre era troppo grasso e io avrei avuto lo stesso problema in futuro”. Il centrale olandese parla anche del rifiuto al Psg: “I soldi non sono mai stati importanti per una mia scelta, non mi hanno mai portato da un posto ad un altro. Ognuno ha la propria opinione, ma alcune cose sono state riportate con troppa superficialita'”. Infine sull’agente Mino Raiola: “Ha tanta esperienza, in Olanda tutti parlano bene di lui, anche se non mi importa cosa dicono gli altri, ma quello che e’ meglio per me”.