Lecce, entusiasmo alle stelle: è già record di abbonamenti [DETTAGLI]

Grande entusiasmo nella città di Lecce. I tifosi hanno fatto sentire il loro supporto e la loro voglia di iniziare il campionato. Sono 13.590 gli abbonamenti alla stagione calcistica di Serie A del Lecce venduti sino ad oggi. Manca ancora un mese alla chiusura della campagna abbonamenti, ma per la società salentina è già storia. E’ stato infatti polverizzato il record di abbonamenti fissato a quota 13.589 dal Lecce targato stagione ‘85-’86, la prima in serie A per i giallorossi, dell’allora presidente Franco Iurlano e del tecnico Eugenio Fascetti. Il Lecce del presidente Saverio Sticchi Damiani ha scritto una delle pagine più importanti del club. Al momento risultato già esauriti i settori curva nord, distinti sud ovest e poltronissime. Ora la tifoseria si aspetta altri colpi importanti e una stagione che possa regalare soddisfazioni.

