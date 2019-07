Lecce, restyling Via del Mare: le parole di Sticchi Damiani in conferenza stampa

Questa mattina si è svolta la conferenza stampa per quanto concerne i lavori di restyling del Via del Mare, pronto a tornare ad ospitare le gare interne del Lecce in Serie A. Ecco il comunicato integrale diffuso sul sito ufficiale della società giallorossa.

“Si è svolta questa mattina presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” la conferenza inerente i lavori di restyling dello stadio Via del Mare, a cui hanno partecipato il presidente Saverio Sticchi Damiani, il direttore generale Giuseppe Mercadante, il direttore finanziario di Vivaticket dott. Francesco Sponziello e l’ing. Luciano Ostuni con i tecnici dello studio Ostuni. Nel corso della conferenza il presidente Saverio Sticchi Damiani ha fatto il punto della situazione con una serie di aggiornamenti importanti “i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria proseguono a ritmo serrato e ci faremo trovare pronti per l’inizio del campionato, tant’è che non abbiamo avuto la necessità di individuare una sede alternativa dove disputare le partite, così come previsto dal regolamento, per quelle società che effettuano interventi di rifacimento o ammodernamento del proprio impianto. I costi sono tutti a carico della società e al più presto, avendo appreso che il bando comunale è andato deserto, chiederemo un tavolo per discutere della questione all’amministrazione comunale, nel corso del quale illustreremo la nostra proposta. Abbiamo nel frattempo individuato un partner, Vivaticket, società leader per l’organizzazione di eventi e la vendita di biglietti online che parteciperà finanziariamente ai lavori. Allo stato attuale, lo stadio, non permette la creazione di spazi da dedicare a zone commerciali o ristoranti, per cui l’unico business plan alternativo alla destinazione d’uso naturale dell’impianto, e cioè quello sportivo, diventerebbe quello di ospitare eventi, concerti e spettacoli, senza andare ad intaccare il terreno di gioco ma utilizzando solo alcuni settori (ad esempio la curva) e montando i palchi sulla pista d’atletica che al momento non può essere rimossa. Inoltre abbiamo voluto completamente rifare il settore disabili. Questo tipo di intervento non ci è stato imposto da regolamenti vari ma ci è stato suggerito dalla nostra coscienza. Quando a fine campionato abbiamo fatto il giro di campo per salutare i nostri tifosi, nell’attraversare quella zona ho sentito il dovere morale di chiedere subito una modifica che lo rendesse più confortevole e ospitale. Per questo vorrei ringraziare l’ing. Massimo Orgiato che ha fatto da consulente tecnico, in qualità di rappresentante di un’associazione di persone disabili. Il settore disabili pertanto sarà coperto, in più sarà eliminata la recinzione metallica e sostituita con pannelli in policarbonato trasparenti, così come lungo tutto il perimetro. Inoltre vi annuncio che potremmo essere la sede calcistica dei Giochi del Mediterraneo 2025 se Taranto dovesse vincere la candidatura. In questo modo avremmo un’ulteriore possibilità di ammodernare il nostro stadio con un intervento che ci permetta la totale copertura degli spalti in maniera omogenea”.