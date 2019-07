Malattia Mihajlovic, il messaggio di vicinanza del Catania

Siniša Mihajlovic ha dimostrato ovunque, anche a Catania, di essere un campione di coraggio: le sue parole sono sempre state chiare, edificanti e forti, come i suoi esempi e come gli stimoli che generosamente inventa e offre ai suoi compagni d’avventura. Nei mesi vissuti insieme, qui, partendo da una situazione sportivamente pessima, riuscì prodigiosamente a trasmettere ai calciatori, ai tifosi ed agli stessi dirigenti una fiducia speciale, che presto divenne fierezza e che ci regalò sorriso nella fatica, risultati, enormi soddisfazioni e un record. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni di Siniša, oggi, e nel suo sguardo abbiamo ritrovato la stessa forza del 2009/10 e di sempre: il coraggio di chi affronta a testa alta le difficoltà, anche le più pesanti, e traccia per sé e per gli altri la strada per superarle, con quello stile di vita così profondamente umano e riconoscibile, proprio come la scia di profumo che lo accompagna sempre. Forza Siniša, il Catania è con te.

Malattia Mihajlovic, la conferenza stampa: “ho la leucemia”, il tecnico in lacrime