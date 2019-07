“Caro Sinîsa, la notizia mi ha colpito profondamente. Oggi ascoltando le tue parole mi sono commosso per il tuo coraggio e la tua determinazione”. Così Gianni Morandi, grande tifoso del Bologna, ha commentato su Instagram la notizia della malattia di Sinîsa Mihajlovic, che costringerà l’allenatore dei felsinei ad uno stop forzato per curarsi. “Lo so che ce la farai! Ti abbraccio forte”, ha concluso Morandi.

