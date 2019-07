Sinisa Mihajlovic ha la leucemia, l’allenatore del Bologna in conferenza stampa ha confermato le voci che sono circolate nelle ultime ore. Il tecnico dovrà ricoverarsi nella giornata di martedì nel reparto di ematologia e sarà costretto a fermarsi per provare a sconfiggere la malattia. Negli ultimi minuti è arrivato anche il messaggio dell’Inter. “Forza Sinisa, l’Inter è al tuo fianco in questa battaglia 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻”. Tutto il mondo del calcio al fianco dell’allenatore.