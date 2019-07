Malattia Mihajlovic, un ragazzo malato di leucemia parla al tecnico: il messaggio è da brividi [VIDEO]

“Sinisa, dalle parole che hai detto ho capito che hai la determinazione giusta per combattere. Mi sento di dirti di mantenere viva questa mentalita’ e questa ferocia”. E’ questa una delle frasi più importanti di un video postato da Niccolo’ B., un ragazzo di 15 anni di Foggia affetto da leucemia ed appassionato di calcio ed inviato al tecnico Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna che nelle ultime ore ha confermato di lottare contro la leucemia. Niccolò, il cui nickname è Nicoforza, attraverso il suo canale YouTube ha deciso di incoraggiare l’allenatore del Bologna. “La determinazione da sola non basta. La mia partita la sto giocando. Dura piu’ di novanta minuti ma sono in vantaggio. Pensiamo insieme di portare a casa il risultato“. In basso il video.