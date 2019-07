Manchester United-Inter, le formazioni ufficiali: non c’è Lukaku, ‘giallo’ sul futuro dell’attaccante

Esordio in International Champions Cup 2019 per l’Inter, al National Stadium di Singapore la squadra di Antonio Conte affronta il Manchester United, panchina iniziale per l’ultimo acquisto Barella, a centrocampo Gagliardini, Brozovic e Sensi con Candreva e Dalbert sulle fasce. In difesa la linea a tre è composta da D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar. In attacco Conte si affida al baby Esposito e a Longo. Nel Manchester Utd, invece, Solskjaer schiera dall’inizio Pogba. Non c’è Lukaku. Proprio sull’attaccante arrivano notizie contrastanti di calciomercato, c’è chi parla di distanza ampia tra lo United e l’Inter chi invece di accordo imminente con una leggera distanza di 5 milioni tra domanda ed offerta. Le prossime ore saranno comunque decisive.

Manchester United (4-3-3): De Gea; Wan Bissaka, Tuanzebe, Lindelof, Shaw; Matic, Pogba, James; Lingard, Martial, Rashford.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Longo, Esposito.