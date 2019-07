Maxi Lopez disperato: “Icardi interrompe le telefonate con i miei figli, ci soffro”

“Con Icardi c’è lo stesso rapporto che ho con Wanda. Molte volte ha interrotto le telefonate che avevo coi miei figli”. A dirlo è Maxi Lopez, ospite della trasmissione “Podemos Hablar”. “Quando una persona cerca di danneggiare un’altra attraverso i bambini non è bello. Ma non per me, io riesco a gestirla, ma per i bambini. Mi chiedono perché non sono andato alla partita o perché non li chiamo, ma il loro papà è andato alla partita e non ha potuto vederli, e li ha anche chiamati. Nell’ultimo anno ho visto due volte i miei figli e se ci soffro io, immagino ci soffrano anche loro. Spero che le cose cambieranno”.

L’ex attaccante di Catania, Sampdoria e Milan rivela che “c’è un accordo sottoscritto dal giudice ma non viene mai rispettato, devo sperare che lei sia in giornata. Da parte mia cerco di essere presente perché so che mi sto perdendo un periodo della vita dei miei figli che non tornerà più. Sto cercando di tornare a giocare in Europa anche per questo, perché era complicato prendere un volo di dodici ore dal Brasile all’Italia”.