Shock Mihajlovic: “deve fermarsi per gravi problemi di salute”, mondo del calcio in ansia

Una notizia nel cuore della notte che sconvolge non solo il Bologna ma tutto il mondo del calcio, Sinisa Mihajlovic sarà costretto a fermarsi a causa di gravi problemi di salute. Secondo quanto si legge sull’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ dovrà abbandonare immediatamente la panchina dei rossoblu, il tecnico non si è presentato nel ritiro estivo di Castelrotto per il primo allenamento stagionale dei felsinei, inizialmente si era pensato per un’influenza ma il motivo è un altro.

Mihajlovic si è sottoposto a esami clinici che hanno evidenziato la necessità di una terapia d’urto, avrà bisogno di tempo e quindi non potrà continuare a guidare il Bologna. Una notizia shock che sconvolge tutti.