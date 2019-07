Milan, Giampaolo presenta la sfida al Bayern: “mi aspetto delle risposte, su Piatek…”

“L’impegno e’ di alto livello. Lavoriamo insieme da 10 giorni e mi aspetto di vedere le cose sulle quali abbiamo lavorato. Tra il fuso e il viaggio, facciamo sempre i conti con l’orologio. Pero’ sono fiducioso, la squadra ha lavorato molto bene e con dedizione. Con senso di responsabilita’. Qualcosa tireremo fuori e questi sono test che ci diranno dove siamo, dove dobbiamo lavorare e su come prosegue l’interazione tra i giocatori”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Milan, Marco Giampaolo, da Kansas City, in vista dell’amichevole contro il Bayern Monaco. “Al netto della condizione fisica e di un riordino delle cose – aggiunge Giampaolo -, e’ una partita di calcio dove dobbiamo divertirci e dove valutero’ la crescita dei giocatori. La condizione fisica non sappiamo quale sia. Sono partite che ci serviranno. Il risultato mi interessa relativamente, mi interessa la qualita’ della prestazione e la volonta’ di recitare un ruolo dentro la partita, che dovra’ essere il nostro mantra. Di strada da fare ne abbiamo tanta e sono test che ci permetteranno di fare valutazioni, ogni volta migliori, ogni volta piu’ pertinenti”. Giampaolo si sofferma poi su Piatek: “Lo conoscevo da avversario, adesso lo sto conoscendo perche’ lo sto allenando. E’ un calciatore completo: ha forza, tecnica, senso del gol e della profondita’. In questi 10 giorni mi e’ piaciuto molto”.