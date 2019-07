Milan, pari alla prima: i rossoneri non vanno oltre l’1-1 contro il Novara

Il primo Milan di Giampaolo ha pareggiato 1-1 contro il Novara in una partita amichevole disputata nel centro sportivo di Milanello. Dopo lo 0-0 nel primo tempo, piemontesi in vantaggio grazie ad gol su rigore di Stoppa. Nel finale il pareggio del Milan con un bel tiro dalla distanza del neo acquisto Theo Hernandez. Era questa l’unico test amichevole per la squadra di Marco Giampaolo prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti. Alle 13.30 è invece in programma la presentazione di Rade Krunic e dello stesso Hernandez.

