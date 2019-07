Milan, Theo Hernandez e Krunic si presentano: importanti parole di Maldini sul mercato

Conferenza stampa di presentazione per Rade Krunic e Theo Hernandez al Milan. Il terzino, autore del primo gol stagionale rossonero nel pareggio contro il Novara ha parlato dei motivi che lo hanno spinto al Milan: “Sono contento di essere qui, nei primi giorni ho riscontrato una sensazione piacevole. I compagni mi hanno accolto molto bene. Sono sereno e spero di poter giocare al fianco dei miei compagni. E’ un grande orgoglio sedere qui al fianco di Maldini, il miglior terzino di sempre. L’ho incontrato la prima volta a Ibiza, mi ha spiegato i programmi del Milan e io ho espresso il desiderio di venire in un club storico”. Sui suoi idoli, Hernandez ha aggiunto: “Da piccolo mi ispiravo proprio a Maldini, poi al Real Madrid sono cresciuto tantissimo grazie ai consigli di un grande giocatore come Marcelo“. Una domanda anche sul suo ex compagno Modric: “Ho giocato con lui ma non so nulla. E anche se lo sapessi non potrei dirlo”.

“Le prime impressioni sono straordinarie, il Milan è un grande club. Mi sono trovato benissimo, non vedo l’ora di rientrare in gruppo e giocare”. Queste, invece, le parole di Rade Krunic. “Sono una mezzala moderna, che fa le due fasi di gioco, box to box come dicono gli inglesi. È vero che somiglio ad Hamsik, ma lui è più tecnico e io più fisico. Il mio idolo era Kakà, ma lui era più trequartista. Oggi guardo molto a De Bruyne del Manchester City”. Sul nuovo allenatore, Marco Giampaolo, Krunic aggiunge: “Giampaolo lo conosco bene, non è cambiato tanto. Con lui possiamo divertirci perchè gli piace fare possesso palla e noi giovani possiamo crescere con lui. Credo possa fare molto bene qui, se lo meritata perchè ha fatto bene sia all’Empoli che alla Samp. Sono felice di ritrovarlo qui al Milan”.

In conferenza presente anche il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini. Queste le sue parole: “Modric? Mai trattato. L’abbiamo detto che stiamo cercando profili giovani, forti e anche qualche giocatore di esperienza. Lui sarebbe perfetto, ma non l’abbiamo mai trattato”. Su Veretout e Benaccer, invece, Maldini ha aggiunto: “Sono profili che abbiamo trattato, vedo che c’è molta fretta ma il mercato finisce il 2 settembre. L’idea è di dare all’allenatore la squadra che avrà in campionato il prima possibile. Stiamo lavorando ma tante cose si devono incastrare”.