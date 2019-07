Morte Astori, interrogato il professore Galanti: “mai redatto un falso”

Interrogatorio per il professor Giorgio Galanti in relazione alla morte del calciatore Davide Astori, è indagato in concorso riguardo a un certificato medico relativo a un esame (Strain) a cui in realtà come sostiene l’accusa, il calciatore non sarebbe mai stato sottoposto, il dottore ha dichiarato di non aver mai redatto il documento medico falso. “Il mio assistito ha risposto alle domande e ha chiarito che non e’ stato redatto nessun falso”, ha affermato il difensore di Galanti, avvocato Sigfrido Fenyes, l’interrogatorio è stato effettuato nell’ufficio del del pm Nastasi ed è durato circa 90 minuti.