Napoli, Ancelotti scatenato: “James Rodriguez e Icardi? Vi dico tutto”

“Sarà un Napoli migliore rispetto allo scorso anno, con meno incognite e un gioco già collaudato. Ci dobbiamo comparare con Juventus e Inter. Sarà un Napoli da scudetto? L’ambizione deve essere quella di cercare di vincere e raggiungere gli obiettivi, dobbiamo alzare l’asticella e quindi riuscire a vincere qualcosa”. Sono le importanti dichiarazioni di Carlo Ancelotti dal ritiro degli azzurri a Dimaro.

“James Rodriguez è un giocatore che conosco molto bene e che mette grande qualità. Purtroppo non è ancora un giocatore del Napoli e se oggi un tecnico di un’altra squadra parlasse di un giocatore del Napoli non sarei contento”. Su Icardi: “E’ un ottimo giocatore apprezzato da tutti e per il Napoli è già positivo che giocatori così importanti vengano accostati a noi. Avete fatto tanti nomi -dice rivolgendosi ai giornalisti-, non quello di Cristiano Ronaldo perché non è sul mercato come Icardi”. “C’è apprezzamento per il giocatore -conclude riferendosi al bomber dell’Inter- ma niente di più”.

“Nessuno si aspettava Sarri alla Juve, è andato in una grande squadra e la Juve ha preso un grande allenatore. Posso capire il dispiacere dei tifosi del Napoli, ma questo è il professionismo. Sarri alla Juventus e Conte all’Inter li vedo bene. Sono contento che Conte sia tornato in Italia e, fermo restando che la Juventus sarà sicuramente la squadra da battere anche il prossimo anno, il fatto che l’Inter abbia l’idea di migliorarsi rende più competitivo e avvincente il prossimo campionato e questo sarà un problema in più. L’Inter vuole investire e sarà una squadra molto più competitiva”, aggiunge Ancelotti.

“E’ arrivato uno dei giocatori migliori che erano sul mercato in quella posizione, sarà una coppia formidabile e ci permetterà di giocare un Calcio più aggressivo e offensivo”, il riferimento a Manolas-Koulibaly.