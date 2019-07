Napoli, Mertens su Sarri: “è strano vederlo alla Juventus”

“Insigne lo vedo tranquillo, non ha bisogno dei miei consigli. Siamo diversi ma in campo la gente lo vede e non ci saranno problemi”. Sono le dichiarazioni di Dries Mertens, attaccante del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Dimaro, il calciatore si candida ad essere protagonista nella prossima stagione e parla anche del possibile trasferimento di Lukaku all’Inter: “E’ un giocatore molto forte e sarebbe un affare. E’ ancora giovane, può imparare e vuole imparare. Potrebbe essere un grande acquisto”, ha detto Mertens.

Sul nuovo tecnico della Juventus: “Sarri è stato il mio allenatore per tre anni, mi ha fatto vedere il calcio in modo diverso e mi è piaciuto molto. Ronaldo non ha bisogno di imparare, ma credo si divertiranno. Il calcio è così, gli voglio bene e non ho problemi. È andato al Chelsea, dove ha fatto bene, è strano vederlo ora alla Juve ma non ho problemi”.

“La Juve è sempre la squadra più forte anche se ha un nuovo allenatore, poi c’è l’Inter che ha cambiato anche lei. Noi abbiamo Ancelotti che ha dato già la la sua mano e sta facendo molto bene”, ha concluso Mertens.