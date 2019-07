Napoli, messaggio di De Laurentiis ai tifosi: “non ho bisogno degli occasionali”

“Io degli occasionali non ho bisogno, non ho bisogno di fare promozione pubblicitaria ad oltranza. Allo stadio ci si va per amore”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. “Perche’ solo la Juve fa 35 mila abbonamenti e noi siamo sempre risicati? Ho detto anche di abbassare i prezzi”, ha aggiunto, mentre sul San Paolo ha sottolineato che “dobbiamo pensare in maniera pragmatica come dotarlo nel suo ventre di tutti quei servizi che un bello stadio nuovo deve avere. La pista di atletica? La levo io e la metto da un’altra parte”.