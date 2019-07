Napoli, Zielinski a tutto campo: lo scudetto, James Rodriguez ed il rapporto con Ancelotti e Sarri

“Quest’anno vogliamo fare meglio dell’anno scorso, essere competitivi in tutte le competizioni. Abbiamo una grande rosa. Eravamo già forti, poi sono arrivati altri calciatori forti, di grandissimo livello e vogliamo rendere felici i nostri tifosi”. Sono le dichiarazioni del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Il mio sogno è vincere lo scudetto col Napoli, sarebbe speciale per noi e per il popolo napoletano che merita questa soddisfazione. Speriamo di riuscirci”.

Sull’eventuale arrivo di James Rodriguez: “sarebbe il benvenuto, mi piace tantissimo, è un campione, un fuoriclasse, ha una tecnica incredibile. Se arriva sarà una gran notizia per tutti noi perché è un gran giocatore, è tantissima roba. Noi concentriamoci sul campo, al resto penserà la dirigenza. È ovvio che lo vorremmo anche noi e Ancelotti, è un calciatore di livello fantastico”. Su Manolas: “è tra i più forti al mondo. Dopo due giorni si è già visto che ha questa cazzimma di cui parlate. Abbiamo già visto cosa ha fatto alla Roma e anche qui si è già visto che è un gran ragazzo. Ha cantato benissimo ieri”.

Su Ancelotti: “abbiamo un rapporto bello, sincero. Gli sono andato a stringere la mano. Ci teniamo molto a lui, è un maestro. Ci siamo scambiati qualche parola, mi ha fatto gli auguri. Ora lavoriamo duro”. Infine sul passaggio di Sarri alla Juve, replica: “Non lo commento. Noi abbiamo Ancelotti, uno dei migliori allenatori della storia. Pensiamo a questo: sarà un campionato più interessante”. Infine su Conte all’Inter. “Aumenta il livello di una squadra che era già forte”.

Nel frattempo allenamento per il club azzurro, la squadra ha iniziato la seduta con una prima fase di prevenzione e riscaldamento con attrezzi poi il lavoro tattico. Tonelli e Karnezis hanno terminato la seduta in anticipo: il difensore per un colpo al piede destro e il portiere per un fastidio alla schiena.