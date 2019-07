Inchiesta coordinata dai pm della Dda di Milano Alessandra Cerreti e Cecilia Vassena e che la scorsa settimana ha portato a una raffica di arresti, anche di persone già condannate per associazione mafiosa 10 anni fa, spunta anche il nome dell’ex calciatore di Serie A Giuseppe Sculli e parente di Giuseppe Morabito detto “U Tiradrittu”. Nel dettaglio nel Varesotto, in particolare a Legnano, Lonate Pozzolo e paesi limitrofi, i clan avrebbero indirizzato la politica con il voto di scambio e condizionato l’economia con la gestione di tre parcheggi attorno all’aeroporto di Malpensa.

Sculli non risulta indagato ma il suo nome è emerso anche nel caso dell’ex fotografo Fabrizio Corona, come si legge nell’ordinanza di custodia cautelare. Sculli era tra i commensali in una cena, quella del 21 ottobre 2017, al ristorante ‘Beccofino’ di Samarate, presenti anche Giuseppe Spagnolo, ritenuto l’elemento di spicco della cosca Farao-Marinicola, Cataldo Casoppero, considerato uno degli uomini di fiducia di Mario Filippelli e “a completa disposizione degli interessi della locale”, Antonio Casoppero detto “Tonino” (figlio di Cataldo Santo), e Mirko Borelli.