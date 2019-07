Neymar verso il clamoroso addio al Psg: la conferma arriva da Leonardo

Situazione sempre più delicata in casa Psg, in particolar modo a tenere banco è il futuro dell’attaccante Neymar che a questo punto sembra lontano dalla Francia, si profila un clamoroso ritorno al Barcellona. La volontà del calciatore è quella di cambiare nuovamente maglia, la conferma arriva direttamente dal direttore sportivo Leonardo in un’intervista a “L’Equipe”. “Il brasiliano puo’ andare via. Non abbiamo bisogno di giocatori che rimangono malvolentieri, per farci un favore. Il Barcellona? Non abbiamo ricevuto offerte ufficiale; ci sono stati soltanto contatti a livello superficiale”, ha spiegato l’ex dirigente del Milan. Su “Le Parisien” lo stesso Leonardo ha parlato delle altre mosse di mercato. “Prendere un portiere? Non e’ una priorita’, abbiamo quattro uomini per questo ruolo. Non e’ il momento di parlare di cio'”, ha detto l’ex Milan, negando interesse nei confronti di Gigi Donnarumma. “De Ligt? Non arrivera’ a Parigi. E’ un ottimo difensore ma per noi non e’ il momento buono per fare un simile investimento”.