Palermo, la diffida di Arkus Network: “basta con le notizie false”

E’ una situazione delicata in casa Palermo, Arkus Network Group attraverso una nota diffida chiunque “dal continuare a diffondere notizie non rispondenti al vero ed in particolare circa asserite condizioni di insolvenza della US Citta’ di Palermo”. Entro la giornata di oggi può essere presentato ricorso contro la decisione della Covisoc di escluderla dal campionato di serie B, il comunicato parla di “giudizi non lusinghieri ed ingiustificate reazioni” che “ingenerano rilevanti danni patrimoniali e di immagine per tutte le societa’ arbitrariamente coinvolte”. La società annuncia anche di volersi rivalere in tutte le sedi precisando e confermando che “la US Citta’ di Palermo, malgrado non faccia piacere a tanti, e’ tutt’ora vigente e, al pari dei suoi amministratori, nel pieno e libero esercizio della propria attivita’ e proseguira’ con le opportune iniziative ed azioni, come consentito e previsto dall’ordinamento sportivo e nazionale, per l’affermazione del proprio diritto a partecipare al prossimo campionato professionistico di competenza”.