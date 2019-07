Parma, Inglese si ‘ri’presenta: “Volevo fortemente tornare, punto alla Nazionale”

“Ho messo il Parma davanti a tutto perché ho trovato delle persone che mi hanno voluto bene e accolto in maniera splendida. E’ stata la mia prima scelta, sono voluto fortemente tornare e volevo ringraziare tutta la proprietà per lo sforzo economico fatto. Darò tutto me stesso per ripagare la fiducia riposta in me“. E’ ritornato a Parma Roberto Inglese, che si è presentato nuovamente alla stampa.

“Sono venuto in una realtà che mi appartiene, che non è di fioretto ma si basa di più sulla fisicità e sul gioco palla. Ho cinque anni di tempo per dimostrare alla società, al presidente e a tutte le persone che lavorano nel Parma che hanno fatto un bell’investimento e che era giusto puntare su di me. La Nazionale è un obiettivo? La Nazionale è un obiettivo che mi sono posto. Giocare con continuità e cercare di arrivare a quella maglia che ho indossato ma non sono mai riuscito a mettere ufficialmente“.