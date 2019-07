Paura per Wanda Nara: disavventura per la moglie di Mauro Icardi

In attesa di definire il futuro dell’attaccante Mauro Icardi disavventura per la moglie ed agente Wanda Nara, la coppia riesce sempre a fare notizia anche quando si trova in vacanza, l’ultimo episodio si è verificato nella loro villa sul lago di Como. Wanda Nara è finita nelle acque del lago con la sua moto d’acqua, la stessa ‘Wags’ ha documentato l’accaduto con una serie di foto e video nelle stories di Instagram, si vede appunto la moto d’acqua recuperata dai soccorritori. Nel frattempo le prossime ore saranno fondamentali per il futuro del’attaccante Icardi, continuano a circolare voci sull’interesse della Juventus ma anche quello del Napoli.