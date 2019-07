Milan – Plizzari imita Aldo, Giovanni e Giacomo: replicata una scena di “Tre uomini e una gamba” [VIDEO]

C’era una volta “Tre uomini e una gamba“,un film culto del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Tante scene memorabili: dalla scultura in legno Garpez protagonista dell’intero viaggio del film all’epica partita in spiaggia Italia-Marocco per riappropriarsi della suddetta opera d’arte. Proprio questa mitica scena, facente parte dell’immaginario degli italiani, è stata replicata da Alessandro Plizzari, portiere del Milan, e dai suoi amici. In vacanza a Formentera, Plizzari ha voluto rendere omaggio al trio, riproponendo la scena in ogni minimo dettaglio: dalla colonna sonora (Che coss’è l’amor” di Vinicio Capossela) al colpo di testa in tuffo emergendo dal nascondiglio sotto la sabbia. Il video postato da Plizzari su Instagram è diventato virale. Tanti i commenti: da chi parla di schemi di Giampaolo a chi riprende le celebri battute del film “Meraviglioso, bello, bello… Ma intanto come abbiamo fatto a perdere 10-3?” o “il Marocco è forte fisicamente, non puoi mettere la difesa a zona”. In basso il VIDEO postato si Instagram da Plizzari.