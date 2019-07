Poste Italiane emette un francobollo dedicato alla Juventus

Simpatica iniziativa di Poste Italiane, che comunica l’emissione, da parte del ministero dello Sviluppo Economico, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla Squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Su un fondino caratterizzato da un tricolore italiano tratteggiato, è raffigurato un giocatore della Juventus nell’atto di calciare un pallone; al centro, è riprodotto il logo della Juventus Football Club, delimitato in basso da uno scudetto tricolore. Completano il francobollo la leggenda “Campioni d’Italia 2018/19“, la scritta “Italia” e il valore tariffario “B”.