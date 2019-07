Preliminari Champions League, si entra nel vivo: il programma e tutti i risultati

Si giocano partite importanti valide per i preliminari di Champions League, la competizione entra sempre più nel vivo. Programma lungo e con interessanti partite in grado di regalare le prime indicazioni, si apre con il match tra Astana e Cluj, lo scontro più interessante di oggi può essere considerato sicuramente quello tra Sarajevo e Celtic. La Stella Rossa affronta in trasferta il Suduva, mercoledì tanti altri match interessanti, il Partizani contro il Qarabag, trasferta per il Ludogorets mentre il Maribor affronterà in trasferta il Valur. Ecco tutto il programma ed i risultati.

Martedì

FC Astana (Kaz)-CFR Cluj (Rou) ore 15

Ararat-Armenia (Arm)-AIK Stockholm (Swe) ore 16

HJK (Fin)-HB Torshavn (Fai) ore 18

Kalju (Est)-Shkendija (Mkd) ore 18

Sarajevo (Bih)-Celtic (Sco) ore 19.45

Dudelange (Lux)-Valletta (Mlt) ore 20

Suduva (Ltu)-Stella Rossa (Srb) ore 20

TNS (Wal)-KF Feronikeli (Kos) ore 20

Mercoledì