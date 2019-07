E’ arrivata la radiazione per Maurizio Zamparini: questa la decisione del tribunale della Federcalcio, che ha irrogato cinque anni di squalifica all’ex patron del Palermo e la preclusione a ricoprire qualunque ruolo in ambiti federali, appunto la radiazione.

Tutto ciò è legato alla vicenda che era costata ai rosanero la retrocessione in Serie C, poi trasformata in 20 punti di penalizzazione nello scorso campionato cadetto, per irregolarità amministrative.