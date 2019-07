Real Madrid, Hazard che numero! Scelta a sorpresa per la maglia del belga

Eden Hazard non ha ancora scelto il suo numero di maglia al Real Madrid. Al Chelsea e nella nazionale belga il 10 è sempre stato sulle sue spalle. Ma il problema, se così si può definire, sorge ai Blancos. Il 10 ha già un proprietario: Luka Modric. Il croato non si priverà del numero più prestigioso, ecco perché Hazard sarà costretto a virare su altri numeri. Resta aperta l’ipotesi del 7. In quanto erede di Cristiano Ronaldo, Hazard potrebbe benissimo indossarla senza sfigurare. Ma, c’è un ma. Anche il 7, al momento, è occupato. E’ Mariano Diaz il proprietario di un altro dei numeri di maglia storici delle Merengues. Convincere Mariano Diaz a cedere il 7 potrebbe essere molto più facile che convincere Modric e resta aperta anche l’ipotesi cessione per il dominicano.

In caso di permanenza di Diaz, ecco spuntare la terza ipotesi, quella più facilmente realizzabile. Hazard è un grande appassionato di Nba. I più grandi, Michael Jordan e Lebron James hanno avuto o hanno ancora il 23 sulle spalle. Numero caro al Real Madrid visto che lo ha indossato David Beckham. La scorsa stagione il 23 era sulle spalle di Reguillon, passato al Siviglia. Ora è libero e chissà che Hazard non ci faccia un pensierino.