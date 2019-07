Real Madrid, Zidane è un muro: né Van De Beek né Eriksen, o Pogba o nessuno!

Abbastanza deciso nelle scelte. Zinedine Zidane è irremovibile, un muro. Il motivo? La questione Pogba, come sempre. Il francese è un pallino dell’allenatore dei blancos, cosa risaputa. A tal punto da non prendere in considerazione nessuna alternativa: o lui o nessuno.

E’ quanto filtra dalla Spagna. Il ‘Mundo Deportivo‘ scrive infatti che l’allenatore francese ha rifiutato le alternative proposte dalla dirigenza Real nel caso in cui trattativa con i Red Devils non andasse a buon fine. Alternative che rispondono ai nomi di Van De Beek dell’Ajax ed Eriksen del Tottenham. Se il suo connazionale non arriverà, Zidane ha già avvertito che rimarrà con i giocatori a disposizione. Le cifre che gli inglesi continuano a chiedere, però, sono altissime.