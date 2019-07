Ripescaggi Serie C – Arriva la svolta nel campionato di Serie C, il torneo torna a 60 squadre ed il Girone C a 20 squadre. Secondo le ultime indiscrezioni è stato rigettato il ricorso del Cerignola, quindi è il Bisceglie la squadra ripescata nel campionato di Serie C. Sarà inserito nel girone C con altre 19 formazioni: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Monopoli, Paganese, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana, Vibonese, Virtus Francavilla e Viterbese Castrense. Il Bisceglie torna dunque nel campionato di Serie C dopo una sola stagione e dopo l’amara retrocessione.