Roma in scioltezza, 7 gol in amichevole contro il Rieti: doppietta di Schick

La Roma continua la preparazione per la prossima stagione, successo in amichevole contro il Rieti con il risultato di 7-0. Fonseca riparte col suo 4-2-3-1, Zaniolo affianca Nzonzi in mezzo mentre Kluivert, Antonucci e Spinazzola alle spalle di Defrel. In gol sul finire del primo tempo con Zaniolo, mentre nella ripresa il 2-0 arriva grazie all’autorete di Granata, poi arrotondano il risultato Santon, Under e Florenzi, nel finale la doppietta di Schick per il definitivo 7-0. “Stiamo lavorando veramente duro e si vede che siamo tutti un po’ stanchi, pesanti in campo – l’analisi di Santon a fine gara ai microfoni di Roma Tv – ma stiamo aumentando il minutaggio, dobbiamo continuare su questa strada e allenarci forte. Ci aspetta una stagione importante e tutti si aspettano tanto da noi. E’ difficile imparare tutto in tre settimana ma ci stiamo mettendo tutto quello che possiamo per capire cosa vuole il mister. La fascia di capitano? E’ sempre bello, anche se era un’amichevole. E poi mi ha portato fortuna visto che ho fatto gol”.