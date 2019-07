Roma, Pau Lopez si racconta: “Impossibile dire di no. Vi dico le mie caratteristiche”

“Il mio arrivo alla Roma rappresenta un ulteriore passo avanti nella mia carriera. Credo che fosse il momento ideale per cogliere questa occasione. Penso di essere in grado di assumermi la responsabilità di difendere la porta della Roma. Sono felice di essere arrivato in un club italiano storico, che ha riposto fiducia in me. Sono contento di essere qui. Quando un club del calibro della Roma mostra interesse nei tuoi confronti, è quasi impossibile dire di no. Il Betis è stata una tappa importante della mia carriera, a livello professionale. Ma ritenevo che questo fosse il momento giusto per accettare questa nuova sfida“.

“Il calcio italiano è sinonimo di tifosi appassionati, di tifoserie che respirano calcio, di grandi squadre che fanno sì che il campionato italiano sia un campionato di grande qualità. E ovviamente tra queste grandi squadre c’è anche la Roma. Sono felicissimo di poter vivere questa esperienza e di poter giocare in Italia“.

“Le mie caratteristiche? In campo cerco innanzitutto di divertirmi e di aiutare la squadra, seguendo le indicazioni dell’allenatore. Cerco sempre di fare quello che mi viene chiesto, anche nei momenti e nei contesti più difficili, cerco sempre di mantenere una certa lucidità e di aiutare la squadra. Faccio quello che mi viene chiesto, mettendomi a disposizione della squadra. Ho sempre osservato con attenzione i portieri che mi trovavo davanti, nelle squadre in cui ho giocato. Nella mia carriera ho giocato all’Espanyol, dove davanti a me c’era l’argentino Cristian Álvarez, poi ho condiviso la porta con Kiko, nella mia parentesi al Tottenham avevo davanti Hugo Lloris. Ho sempre cercato di carpire i segreti dei portieri che avevo davanti e che avevo come compagni di squadra. È il modo migliore per imparare e per cercare di seguire i loro passi“.