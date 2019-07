Ronaldinho ancora nei guai: cosa è successo al brasiliano

Nuovi guai per l’ex Milan Ronaldinho, il brasiliano secondo il quotidiano “Folha de S. Paulo”, si e’ visto bloccare 57 proprieta’ – 4 delle quali sono state pignorate – dal tribunale del Rio Grande del Sud a causa di una multa non pagata per abuso edilizio da 2,2 milioni di euro. Non è un buon momento per l’ex calciatore che è stato un grande protagonista fuori dal campo ma che adesso deve fare i conti con qualche problema extra, il brasiliano ovviamente spera di risolvere in senso positivo la situazione nel minor tempo possibile.