“Sono felice di essere tornato in Italia, la Sampdoria è un’occasione importante”. Così il neo acquisto del club ligure Jeison Murillo appena sbarcato in serata all’aeroporto di Genova ai microfoni di Sky Sport. Il 27enne difensore colombiano ex Inter è stato prelevato in prestito oneroso dal Valencia per 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 12. Sarà il sostituto del difensore danese Joachim Andersen presentato oggi dal Lione che lo ha pagato 24 milioni di euro più 6 di bonus. Murillo domani mattina effettuerà le visite mediche.

