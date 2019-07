Sampdoria, le prime parole di Murillo: “Sono stati due ex a parlarmi bene della piazza”

“Voglio ringraziare il presidente Ferrero e tutti i dirigenti: è un’opportunità bellissima e spero di approfittarne“. Queste le prime parole a Samp Tv del neo difensore della Sampdoria Murillo.

“Ho parlato con Di Francesco– prosegue – e ha grande fiducia in me, ma devo lavorare per meritarmela. E’ una grande occasione tornare in Serie A, la Samp è un club con tantissima storia. Arrivo qua con allegria e voglia di vincere. La Samp è una squadra che lotta sempre. Vincere contro la Samp in casa è difficile: l’ultima partita che giocai qui la persi 1-0. I tifosi danno un contributo fantastico. Quagliarella? E’ troppo forte, conosciamo le sue caratteristiche: è una meraviglia in campo. Muriel e Duvan Zapata hanno giocato qui, mi hanno sempre parlato bene della loro esperienza“.