Sassuolo, Boateng può essere un ‘fattore’: il commento del centrocampista Magnanelli

“Boateng e’ un giocatore straordinario, sono felice che sia tornato e spero sia convinto di poterci dare una mano perche’ e’ un calciatore che fa la differenza”. Sono le dichiarazioni di Francesco Magnanelli dal ritiro del Sassuolo, i neroverdi si candidano ad essere protagonisti nelle prossima stagione. “Dobbiamo ripartire da dove abbiamo finito l’ultima stagione – ha dichiarato ai microfoni di Sky il centrocampista – Dal gioco, dal dominio del campo e dall’interpretazione propositiva delle partite. Per identita’ proveremo sempre a comandare il gioco contro chiunque, poi chiaramente ci saranno avversari che ci costringeranno a difenderci. E per gli obiettivi si vedra’ anche in base a quello che fara’ la societa’ sul mercato perche’ le altre squadre si stanno rafforzando molto”.