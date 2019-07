Sassuolo, Carnevali allo scoperto sul mercato: “Berardi non si muove”

“Lotta scudetto? La Juventus ha ancora qualcosa in più rispetto ad altre squadre anche per il mercato che sta facendo, il divario c’è ma non così ampio come prima, l’Inter può fare qualcosa di buono e riuscirà a limitare questa differenza. Il Napoli avrà con Ancelotti la possibilità di ripartire con delle basi, il ritorno di grandi allenatori nella nostra Serie A comunque la renderà più avvincente”. Sono le dichiarazioni dell’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, a ‘La Politica nel Pallone su Gr Parlamento’. “Demiral? E’ un giocatore poco conosciuto, la Juve è riuscita a prendere un giocatore molto importante, noi lo abbiamo acquistato a gennaio, è stato con noi solo sei mesi ma è uno dei difensori più forti della Serie A, la Juve è stata molto veloce ad accaparrarselo e noi siamo soddisfatti di dare la possibilità ad un giovane di andare in un grande club e avere un buon risultato economico“, ha aggiunto Carnevali che su Berardi ha spiegato che “non c’è mai stata offerta che ci ha fatto vacillare. Abbiamo richieste per parecchi giocatori, ma la nostra volontà è di cedere poco e mantenere un gruppo forte. Berardi è un giocatore più che importante, determinante e difficilmente ce ne vogliamo privare. Prima di privartene deve esserci la volontà da parte di entrambi”.

Su De Zerbi: “non c’e’ stato alcun dubbio sulla sua permanenza al Sassuolo – ha osservato l’amministratore delegato della societa’ neroverde – Ha avuto diverse richieste, ma appena terminato l’ultimo campionato noi ci siamo messi a lavorare per la nuova stagione. Il Sassuolo ha bisogno di De Zerbi e De Zerbi ha bisogno del Sassuolo: le cose combaciano e il nostro rapporto funziona”.